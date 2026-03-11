Tra martedì e mercoledì, diversi automobilisti si sono recati a un distributore di carburante a San Quirino, dove alcuni hanno riscontrato problemi nel rifornimento. Una persona ha riferito di aver riempito due taniche e di aver notato della schiuma nel gasolio, mentre altre auto si sono bloccate durante il rifornimento di benzina. La fila di veicoli si è formata a causa di questi inconvenienti improvvisi.

SAN QUIRINO - Fa rifornimento di benzina, ma l’auto resta bloccata. È quanto accaduto tra martedì e mercoledì a diversi automobilisti che si sono fermati al distributore Enilive di via Monte Grappa a San Quirino. Dopo essersi riforniti alla Pompa 1 del self alla Eni station, molti clienti hanno iniziato a notare anomalie nei propri veicoli fino al completo blocco del motore. In un primo momento qualcuno ha pensato a un problema meccanico. Ma con il passare delle ore sono aumentate le segnalazioni di automobilisti rimasti in panne poco dopo il rifornimento. Il sospetto, condiviso da più persone, è che nella benzina potesse esserci del gasolio. Era proprio così e la società Enilive, si scusa: «Si è verificato un errore durante lo scarico dei prodotti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gasolio finisce nella Super al distributore: fila di auto in tilt. «Ho fatto due taniche e ho visto che c?era della schiuma»

