La fine della Prima Repubblica è stata segnata da tre eventi chiave: l'azione politica di Francesco Cossiga, le indagini di Mani Pulite e l'ascesa di Umberto Bossi con la Lega. Questi fattori hanno contribuito a cambiare il panorama politico italiano, portando a un nuovo assetto istituzionale. La vicenda si svolge tra momenti di tensione e trasformazioni profonde nel sistema di potere.

La Prima Repubblica morì sotto i colpi di tre picconatori: Francesco Cossiga, Mani Pulite e Umberto Bossi con la sua Lega. Il paradosso del Senatùr è che - pur crocifiggendo costumi, logiche, inclinazioni al compromesso della politica - fu un politico a tutto tondo. Più tattico che stratega. A suo modo un seguace della politique d'abord. Il personaggio non fu solo il fondatore della Lega, del giuramento di Pontida, l'uomo che portò in Parlamento una rappresentanza populista e stravagante, che ruotava in Aula i cappi al collo e inneggiava ad ogni avviso di garanzia. Il Carroccio non fu solo folklore. Bossi con i suoi riti fu il primo a rappresentare la frattura che divideva il Paese, il disagio del Nord e la sua identità, la protesta come linguaggio d'opposizione ma anche di governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sigaro e folklore. Ma fu politico vero e capo assoluto

Articoli correlati

Torero sugli spalti a Milano-Cortina 2026: non è folklore, è amore vero (il video diventa virale conquistando il web)Si è presentato sugli spalti vestito da torero, con occhiali a forma di cerchi olimpici, attirando sguardi, sorrisi e centinaia di video sui social.

Buffa racconta l’emozione di Kobe Bryant: “Non fu un percorso semplice, ma lo spettacolo fu straordinarioKobe Bryant, l’uomo del basket, è morto nel 2020, ma il suo mito continua a vivere, soprattutto a Fermo, dove Federico Buffa ha portato sul palco la...

Approfondimenti e contenuti su Sigaro e folklore Ma fu politico vero e...

Argomenti discussi: Antico Toscano entra nel Registro dei Marchi Storici.

Sigaro e folklore. Ma fu politico vero e capo assolutoIl Carroccio non fu solo folklore. Bossi con i suoi riti fu il primo a rappresentare la frattura che divideva il Paese, il disagio del Nord e la sua identità, la protesta come linguaggio d'opposizione ... msn.com

Il sigaro dei film western nasce in Toscana: viaggio nella manifattura di LuccaTra macchinari innovativi e sigaraie custodi di una tradizione lunga oltre 200 anni: viaggio nelle Manifatture del Sigaro Toscano a Lucca. intoscana.it