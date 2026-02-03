Buffa racconta l’emozione di Kobe Bryant | Non fu un percorso semplice ma lo spettacolo fu straordinario

Federico Buffa ha rivissuto la storia di Kobe Bryant sul palco di Fermo, raccontando l’emozione di averlo incontrato e di aver assistito alla sua straordinaria carriera. Buffa ha spiegato che il percorso di Bryant non fu facile, ma alla fine lo spettacolo fu davvero memorabile. Il pubblico ha ascoltato con attenzione le sue parole, ricordando un campione che ancora oggi lascia il segno.

Kobe Bryant, l’uomo del basket, è morto nel 2020, ma il suo mito continua a vivere, soprattutto a Fermo, dove Federico Buffa ha portato sul palco la sua storia. Il 9 febbraio, nel teatro dell’Aquila, si svolgerà *Otto infinito, Vita e Morte di un Mamba*, uno spettacolo che nasce come omaggio al campione, ma che diventa un evento duraturo. Buffa, che ha raccontato la sua vita con il linguaggio del teatro, ha voluto dare un senso alla sua scomparsa, non solo come tragico evento, ma come parte di un racconto più grande. La sua morte, nel 2020, è stata vista come un momento tragico, e l’emozione è rimasta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Federico Buffa ha raccontato la figura di Kobe Bryant, definendolo uno spettacolo carico di emozioni.

