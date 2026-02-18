Torero sugli spalti a Milano-Cortina 2026 | non è folklore è amore vero il video diventa virale conquistando il web
Un uomo si è presentato sugli spalti di Milano-Cortina 2026 vestito da torero, portando in scena un gesto simbolico che ha catturato l’attenzione di molti. La sua presenza ha suscitato curiosità e ha fatto il giro del web, grazie a un video diventato virale. L’uomo indossava anche occhiali con i cerchi olimpici, un dettaglio che ha aggiunto colore alla sua apparizione.
Si è presentato sugli spalti vestito da torero, con occhiali a forma di cerchi olimpici, attirando sguardi, sorrisi e centinaia di video sui social. Non era una trovata pubblicitaria, ma un gesto d’amore. Protagonista della scena è Tim Dieck, pattinatore tedesco in gara per la Spagna, che ha scelto un tifo fuori dagli schemi per sostenere la fidanzata Sara Conti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un gesto ironico, romantico e perfettamente coerente con la coreografia “ spagnoleggiante ” portata sul ghiaccio dall’azzurra insieme a Niccolò Macii. Il video è diventato virale in poche ore, trasformando un costume in un simbolo di complicità. 🔗 Leggi su Screenworld.it
