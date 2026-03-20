Sicurezza a San Gimignano Festa Polizia Penitenziaria nel convento di S Agostino

A San Gimignano si è tenuta una celebrazione dedicata alla Polizia Penitenziaria, che ha coinvolto uomini e donne in divisa. La festa si è svolta nel convento di S. Agostino e ha visto la partecipazione dei direttori dei due istituti penitenziari di Siena, Renna e Pruia. L'evento ha sottolineato il ruolo del corpo nella gestione e sorveglianza delle strutture carcerarie.

Festa del corpo della Polizia Penitenziaria degli uomini e le donne in divisa sia per la sicurezza e la sorveglianza della casa Ranza e della casa circondariale Santo Spirito di Siena con i direttori Renna e Pruia. Celebrazioni in alta uniforme per la prima volta nel monumentale convento di Sant’Agostino per il 209esimo anniversario della fondazione del corpo nel giorno di San Giuseppe. Alla presenza delle maggiori autorità dal Prefetto di Siena dottor Valerio Massimo Romeo, il sindaco Andrea Marrucci, le forze dell’ordine dai Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, gli e le educatrici con i volontari dell’area educativa di Ranza e le associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza a San Gimignano. Festa Polizia Penitenziaria nel convento di S. Agostino Articoli correlati Detenuto frattura mano ad agente della polizia penitenziaria nel carcere San DonatoA denunciare l'ennesimo episodio di violenza nella casa circondariale di Pescara è Gianluca Capitano, segretario provinciale Coordinamento nazionale... ’Mari’, 105 anni di storia. Festa a San Gimignano nella bottega più anticaUna’altra bottega ultracentenaria di San Gimignano passa alla storia con 105 anni di attività. Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Gimignano Temi più discussi: Sicurezza a San Gimignano. Festa Polizia Penitenziaria nel convento di S. Agostino; Biodistretto di San Gimignano, lezione sul campo di erbe spontanee; San Gimignano, al via l’iter per l’adozione del nuovo Piano Strutturale; Isaac del Toro domina San Gimignano e sogna Tirreno. Sicurezza a San Gimignano. Festa Polizia Penitenziaria nel convento di S. AgostinoCi troviamo di fronte profondi mutamenti di tutta la popolazione detenuta che rendono la gestione sempre più impegnativa, dice il direttore Renna. lanazione.it San Gimignano: nuova Ztl. Dal primo luglio progetto per viabilità e sicurezzaNuova Ztl a San Gimignano per controllare chi entra e chi esce. L’occhio delle telecamere puntato sulle targhe: si comincia in modo sperimentale dal primo luglio e si va avanti fino al 26 marzo 2026. lanazione.it Folgore da San Gimignano — XIII–XIV secolo, uomo, ironia elegante e gusto “civile”. Folgore da San Gimignano, attivo tra la fine del Duecento e i primi anni del Trecento, è ricordato per una poesia brillante, capace di trasformare la vita quotidiana in un piccol - facebook.com facebook San Gimignano, here we come! #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com