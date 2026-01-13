’Mari’ 105 anni di storia Festa a San Gimignano nella bottega più antica

La bottega Mari di San Gimignano compie 105 anni, testimonianza della tradizione e della continuità commerciale della città. Dal 1926, la famiglia Mari gestisce con dedizione questa attività, aperta quotidianamente e parte integrante del tessuto locale. Un patrimonio di storia e di presenza che riflette l’evoluzione di una comunità e il valore delle attività a conduzione familiare nel tempo.

Una’altra bottega ultracentenaria di San Gimignano passa alla storia con 105 anni di attività. E’ quella della famiglia Mari in via San Giovanni, aperta tutti i giorni da sempre, raccontando un viaggio e un cammino di vita, orgogliosa della data di nascita nel 1926. Il viaggio è cominciato con la storica macelleria Mari fondata dal popolare Mario, detto ’Mangiapecore’ (per la tradizionale macellazione in tempo pasquale degli agnelli), attività continuata dal figlio Cesare, quel ragazzo del ’35 rimasto al posto di babbo Mario fino a quando le forze lo hanno sostenuto. Poi ha passato il negozio nelle mani della moglie Giuliana Beconcini con accanto due figli Marco e Paolo, rispettivamente ingegnere e dirigente di banca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Mari’, 105 anni di storia. Festa a San Gimignano nella bottega più antica Leggi anche: Prosegue nella sua attività da oltre 100 anni, la ferramenta più antica di Santarcangelo è "bottega storica" Leggi anche: Prosegue nella sua attività da oltre 100 anni, la ferramenta più antica di Santarcangelo è "bottega storica" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A 78 anni è deceduto per complicazioni polmonari dovute al cancro. Fatidica la jam con Jerry Garcia per formare il gruppo. I familiari: «Un figlio di innumerevoli alberi e di mari sconfinati» - facebook.com facebook Marotta: "Ho anche già salutato Antonio Conte, siamo due persone corrette che hanno trascorso anni insieme. I punti di vista possono essere diversi ma sono schermaglie dialettiche. Sono dinamiche che il mondo del calcio ripropone sempre quando c'è lotta i x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.