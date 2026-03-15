Sicuramente Amici musical al Teatro Cartiere Carrara

Il 8 aprile alle 21.00, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, si tiene una rappresentazione speciale di

A Firenze, l’8 aprile alle ore 21.00, al Teatro Cartiere Carrara Firenze, rappresentazione del 40ennale dal debutto ( 8 aprile 1986) #SicuramenteAmici40 con tanti ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo e storici interpreti.Torna sulle scene per il 2026, il musical dedicato al tema dell'amicizia nella storia, ai buoni sentimenti e ai valori della civile convivenza, “Sicuramente Amici” che festeggia i suoi 40 anni di successi dal debutto avvenuto l’8 aprile 1986 a Firenze. Uno spettacolo di grande attualità per riflettere sui temi della discriminazione, del bullismo, del rispetto dell’altro specialmente per i giovani. E proprio una bambina di 12 anni, Varvara di origine Ucraina, interpreta la Piccola Umanità al fianco della Grande Umanità, Annamaria Bianchini, per oltre 2 ore di spettacolo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Aggiornamenti e notizie su Sicuramente Amici

Discussioni sull' argomento Amici di Sketch, cabaret e musica live dal Salento in prima serata su Telerama; Al Teatro del Popolo, gli Amici del Musical portano in scena il Re Leone; Eventi in Valconca dal 9 al 15 marzo 2026; Weekend intenso per la Festa della donna, tra Nicola Piovani, Fiera di San Gregorio e Walk & Run for Women.

Il signore sulla sinistra è Lazzaro Rebizzo, a destra Niccolò Paganini. Erano entrambi nati nel 1792 e le loro famiglie originarie di Carro, in val di Vara. Forse erano cugini, sicuramente molto amici. Lazzaro diventerà anche il segretario del musicista nella sua t facebook