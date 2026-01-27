Herbert Ballerina al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Herbert Ballerina torna a teatro con “Come una catapulta”, il suo primo spettacolo teatrale. Dopo il successo televisivo e sui social, l’attore porta sul palco la sua comicità surreale e originale, offrendo un’esperienza di intrattenimento unica e coinvolgente. L’evento si tiene al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, rappresentando un’importante tappa nella sua carriera artistica.

Sull'onda dello straordinario successo TV – attualmente ospite fisso di "Affari tuoi" - sui social, al cinema e in libreria, Herbert Ballerina torna a calcare le scene con "Come una catapulta", il suo primo spettacolo teatrale, un volo iperbolico nella sua irresistibile e surreale comicità.

