Referendum 22-23 marzo Perfetto | Gli italiani sono ‘in grado’ di votare?

Il referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo sta attirando molte discussioni in Italia. Il dibattito si concentra sulla capacità degli italiani di esercitare il diritto di voto su questa materia complessa e di grande impatto. Si parla di un referendum che coinvolge questioni legate al sistema giudiziario e al funzionamento delle istituzioni. La discussione si concentra sulla preparazione e sulla consapevolezza dei cittadini rispetto alle tematiche trattate.

Si sta facendo un gran parlare del prossimo Referendum sulla Giustizia che tratta un tema effettivamente lontano da quelli soliti, un conto come dice il Dott. Perfetto é interrogare il popolo su aspetti della vita quotidiana che lo riguardano da vicino, come quello che vi fu sul divorzio o l’aborto, un conto é chiedere ai cittadini di avere informazioni sul ruolo di giudici e magistrati. Il dubbio effettivamente più che legittimo, visto che non sarà nemmeno necessario raggiungere il Quorum, é: ma gli italiani sono davvero in grado di esprirsi a riguardo di un tema così settoriale e specifico, o il voto, come fa intendere il nostro esperto. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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