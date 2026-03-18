Referendum giustizia Perfetto | Gli italiani sono ‘in grado’ di votare?

Si apre il dibattito sul prossimo Referendum sulla Giustizia, un tema che ha attirato molta attenzione e discussioni tra gli italiani. Il quesito riguarda la capacità degli elettori di esprimersi su questioni complesse che riguardano il sistema giudiziario del paese. La discussione si concentra anche sulla fiducia nelle competenze di chi voterà, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle opinioni personali.

Si sta facendo un gran parlare del prossimo Referendum sulla Giustizia che tratta un tema effettivamente lontano da quelli soliti, un conto come dice il Dott. Perfetto é interrogare il popolo su aspetti della vita quotidiana che lo riguardano da vicino, come quello che vi fu sul divorzio o l’aborto, un conto é chiedere ai cittadini di avere informazioni sul ruolo di giudici e magistrati. Il dubbio effettivamente più che legittimo, visto che non sarà nemmeno necessario raggiungere il Quorum, é: ma gli italiani sono davvero in grado di esprirsi a riguardo di un tema così settoriale e specifico, o il voto, come fa intendere il nostro esperto. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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