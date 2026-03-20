Si tratta 4.327 chilometri tra scogliere spiagge e villaggi | l' intera costa inglese

Re Carlo III ha inaugurato il “King Charles III England Coast Path”, il percorso costiero più lungo al mondo, che si estende per oltre 4.300 chilometri lungo tutta la costa inglese. Il progetto collega scogliere, spiagge e villaggi, creando un itinerario che attraversa l’intera nazione. La traccia non rappresenta solo un sentiero, ma un vero e proprio viaggio attraverso paesaggi e località di grande varietà.

N on è solo un sentiero, ma un viaggio lungo un intero Paese. Re Carlo III ha inaugurato il “ King Charles III England Coast Path “, il cammino costiero attrezzato più lungo al mondo: oltre 4.300 chilometri che, per la prima volta, permettono di percorrere a piedi tutta la costa inglese senza interruzioni. Re Carlo III pioniere incompreso: il documentario “Finding Harmony” su Prime Video X Leggi anche › Re Carlo III è il Royal che lavora di più. Battuta la sorella Anna (finalmente) Re Carlo III inaugura il cammino costiero più lungo del mondo. Si tratta di un percorso che si snoda tra scogliere bianche a picco sul mare, spiagge battute dal vento, paludi salmastre e piccoli villaggi sospesi nel tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Si tratta 4.327 chilometri tra scogliere, spiagge e villaggi: l'intera costa inglese Articoli correlati L’isola di Flores, alternativa selvaggia a Bali tra vulcani, spiagge rosa e antichi villaggiDal drago di Komodo alle spiagge rosa: l'isola di Flores in Indonesia è uno spettacolo di natura selvaggia, autentica e primordiale da esplorare. Erosione costiera, la Regione convoca Province e Comuni: subito 26 milioni per difendere spiagge, scogliere e lungomariAvviata una strategia di contrasto all'erosione costiera dopo i recenti episodi critici verificatisi in Salento.