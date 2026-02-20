Erosione costiera la Regione convoca Province e Comuni | subito 26 milioni per difendere spiagge scogliere e lungomari

La Regione Puglia ha deciso di intervenire contro l’erosione costiera, che sta danneggiando spiagge e scogliere. Per farlo, ha stanziato 26 milioni di euro e ha convocato Province e Comuni per pianificare i lavori di difesa. L’obiettivo è proteggere le aree più vulnerabili e prevenire ulteriori danni. La riunione si è tenuta oggi a Bari, coinvolgendo i rappresentanti locali e il presidente Decaro. Si attende ora un piano dettagliato di intervento.

Avviata una strategia di contrasto all'erosione costiera dopo i recenti episodi critici verificatisi in Salento. Niente bandi, ma coprogettazione con gli enti locali per individuare le priorità. Attenzione particolare alle coste alte e alle aree più fragili del territorio Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha convocato questo pomeriggio una riunione con i presidenti delle Province pugliesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Bari per avviare una fase di programmazione di interventi di contrasto all'erosione della costa alta, anche dopo i recenti episodi di crolli e danneggiamenti di spiagge, lungomari e scogliere monumentali.