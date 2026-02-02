montecatini il musical lupin in scena al teatro verdi

Questa sera il Teatro Verdi di Montecatini ospita “Lupin il Musical”. Lo spettacolo, che racconta la storia del famoso ladro gentiluomo, andrà in scena venerdì 6 febbraio alle 21. La città si prepara ad accogliere il musical, atteso da molti appassionati di teatro e di storie avventurose.

Montecatini, 2 febbraio 2026 - Lupin il Musical, la storia del ladro gentiluomo arriva a teatro. L’appuntamento è venerdì 6 febbraio alle ore 21, al Teatro Verdi di Montecatini. Dopo il grande successo de La Famiglia Addams, la Compagnia della Corona annuncia questa nuova produzione originale di teatro musicale, interamente dedicato al ladro più famoso (e amato) di tutti i tempi. Lupin, il musical, con un cast di altissimo livello guidato da Flavio Gismondi (Giulietta e Romeo di R. Cocciante, Fame, Un posto al sole) nel ruolo del protagonista. In scena con lui Umberto Scida (Rent di Nicoletta Mantovani, Il principe ranocchio, Jesus Christ Superstar di M. 🔗 Leggi su Lanazione.it

