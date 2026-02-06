Mario Ermito in scena a teatro nel musical ‘Rocky’ | Come lui ho imparato a incassare e rimanere in piedi

Mario Ermito torna a salire sul palco con il musical ‘Rocky’. L’attore romano si racconta senza fronzoli, parlando delle sue esperienze tra cadute e successi. Dice di aver imparato a incassare e a rimanere in piedi, proprio come il personaggio che interpreta. Nella sua storia ci sono il nonno Uccio, le difficoltà di una gavetta lunga e le avventure in Spagna. Ricorda che il teatro è stata sempre una sfida, ma anche un modo per trovare serenità.

C'è una frase, pronunciata quasi con leggerezza, che definisce tutto: "Io so incassare". È lì che Mario Ermito smette di essere solo un attore o un cantante, e diventa qualcosa di più: un uomo che ha imparato a reggere i colpi. Proprio come Rocky, il personaggio con cui debutta il 7 febbraio al Teatro Comunale di Vicenza in Rocky – The Musical, prodotto da Fabrizio di Fiore Entertainment in accordo con Music Theatre International, con la regia di Luciano Cannito (a Reggio Emilia dal 6 marzo, a Firenze dal22 e a Torino, al Teatro Alfieri dal 26). In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Mario Ermito apre porte rare. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Mario Ermito, in scena a teatro nel musical 'Rocky': "Come lui, ho imparato a incassare e rimanere in piedi"

