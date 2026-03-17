La presidente del Consiglio è stata ospite di Fedez nel podcast Pulp, dove ha dichiarato che le elezioni non riguardano direttamente lei né il governo. La conversazione si è svolta in un contesto mediatico in cui si cercano modalità diverse di comunicazione politica, lontano dai classici format delle tribune elettorali. La discussione ha toccato temi di attualità e modalità di interazione tra politica e pubblico.

In un panorama mediatico in continua evoluzione, la politica italiana cerca nuovi canali per dialogare con i cittadini, superando i formati tradizionali delle tribune elettorali. La notizia del giorno riguarda la partecipazione della presidente del consiglio Giorgia Meloni al celebre Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr. Marra. L’intervista, registrata in via eccezionale a Roma, verrà trasmessa integralmente giovedì prossimo e affronta nodi cruciali della strategia di governo, con un focus particolare sulla riforma della giustizia e sul prossimo appuntamento referendario che chiamerà i cittadini alle urne per esprimersi su temi strutturali dell’ordinamento giudiziario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni ospite da Fedez a Pulp Podcast: “Non si vota su di me e sul governo”

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