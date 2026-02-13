Referendum Giustizia il Sì alla riforma cala nei sondaggi ma per Arianna Meloni non è voto sul governo

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, afferma che nonostante il calo del consenso al referendum sulla giustizia, il governo Meloni continuerà la sua strada. Secondo un sondaggio di YouTrend, il fronte del

Gli italiani sono divisi quasi a metà sul barrare il “Sì” o il “No” al referendum sulla Giustizia. L’ultimo sondaggio realizzato da YouTrend, aggiornato al 12 febbraio, mostra come i sostenitori della riforma si attestino al 53%, mentre i detrattori al 47%. Sul tema della riforma costituzionale è intervenuta Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, sostenendo che la consultazione di marzo “non è un voto sul governo” e allontanando lo spettro di elezioni anticipate. Cosa dicono i sondaggi sul referendum sulla Giustizia Le parole di Arianna Meloni su referendum e governo "Non ci saranno elezioni anticipate" Cosa dicono i sondaggi sul referendum sulla Giustizia YouTrend ha analizzato la curva delle intenzioni di voto sul referendum dal 13 novembre a oggi, ponendo come tappe temporali intermedie l’11 dicembre e il 15 gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

