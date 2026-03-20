Il Cro, organizzazione situata di fronte al giardino dei Caduti a Valdicastello, ha annunciato la richiesta di riapertura dell’area che rimane chiusa da cinque anni. Il giardinetto, chiuso a chiave e in condizioni di degrado, ha attirato l’attenzione del Cro che si è mobilitato per chiedere che venga riaperto al pubblico. La zona si trova vicino al monumento dedicato alla Prima guerra mondiale.

Chiuso a chiave e inagibile da cinque anni a causa di degrado e vandalismi. Ma il giardinetto del monumento ai Caduti della prima guerra mondiale, a Valdicastello, potrebbe vivere una "seconda" vita grazie alla mobilitazione del dirimpettaio Cro. Lo storico circolo ha lanciato infatti una raccolta di firme finalizzata a restituire l’area verde alla comunità arricchendola di arredi che possano favorire la socialità di residenti, turisti e pellegrini della Via Francigena. "Chi si è trasferito nella nostra frazione – spiegano dal Cro – ha accolto in modo negativo il fatto che il giardinetto sia escuso dalla vita dei cittadini. Ciò ne impedisce infatti la fruizione e questo è in contrasto con il motivo per cui era stato creato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si mobilita il Cro: "Il giardino va riaperto"

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