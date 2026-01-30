Con le nuove norme i sindaci offrono un patto ai cittadini | si paga la tassa base e si cancellano le spese aggiuntive Un’opportunità da non perdere per chi vuole rimettere a posto i conti di casa

I sindaci hanno introdotto una nuova norma che permette ai cittadini di mettere in ordine le finanze. Chi paga la tassa base può cancellare le spese aggiuntive, offrendo un'occasione da non perdere per chi vuole rientrare nei conti. Nel frattempo, tra bollette, multe e altri pagamenti dimenticati, molte persone si trovano a dover affrontare scadenze che si accumulano e si confondono.

