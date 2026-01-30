Con le nuove norme i sindaci offrono un patto ai cittadini | si paga la tassa base e si cancellano le spese aggiuntive Un’opportunità da non perdere per chi vuole rimettere a posto i conti di casa

I sindaci hanno introdotto una nuova norma che permette ai cittadini di mettere in ordine le finanze. Chi paga la tassa base può cancellare le spese aggiuntive, offrendo un'occasione da non perdere per chi vuole rientrare nei conti. Nel frattempo, tra bollette, multe e altri pagamenti dimenticati, molte persone si trovano a dover affrontare scadenze che si accumulano e si confondono.

L e scadenze si accumulano, si somigliano, si confondono. Tra una bolletta della Tari, la tassa sui rifiuti, e una multa dimenticata in fondo a un cassetto, capita che qualche pagamento sfugga. Quelle somme, tuttavia, inizialmente piccole, con il tempo si gonfiano: sanzioni, interessi, more. E diventano pesi che si trascinano per mesi, a volte per anni. La novità è che ora i Comuni hanno uno strumento in più per aiutare chi vuole rimettersi in pari. Le ultime disposizioni della legge di Bilancio offrono, infatti, ai municipi la possibilità di avviare una sorta di “operazione pulizia” nei propri archivi: un percorso che permette ai cittadini con pendenze arretrate di chiudere i conti con uno sconto significativo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

