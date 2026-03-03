Michele Bravi mette la crema per le emorroidi contro le occhiaie | Tutti lo fanno per alleviare le borse Il rimedio virale su TikTok si basa in realtà su una grande bufala

Michele Bravi ha condiviso di usare una crema per le emorroidi come trattamento contro le occhiaie, affermando che molti lo fanno per ridurre le borse sotto gli occhi. Questo rimedio, diventato virale su TikTok, viene presentato come un modo efficace per alleviare il gonfiore, anche se si tratta di una soluzione che molti considerano discutibile. La pratica ha attirato attenzione sui social e tra i follower dell'artista.

Il trucco non è affatto nuovo: è un rimedio casalingo che circola da molto prima che esistessero i social, ma ha più controindicazioni che benefici TikTok lo dice da anni, e adesso anche Michele Bravi giura sull’efficacia di questo trucco per sgonfiare le borse sotto gli occhi. Tutto ciò che serve è .una crema per le emorroidi. Avete letto bene: in un video pubblicato su TikTok, il cantante ne parla mentre si prepara per il Festival di Sanremo. Mentre è nel backstage in accappatoio giura: “Tutti si mettono la crema per le emorroidi sotto gli occhi per alleviare le borse”. Non è un buon motivo per correre in farmacia, anzi: secondo i dermatologi, sarebbe davvero meglio lasciarla lì dov’è. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

