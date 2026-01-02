BigMama, cantante italiana, ha recentemente riacquistato attenzione sui social dopo aver condiviso un video su TikTok. In risposta a un commento che la elogiava, ha dichiarato: “Io sono sempre stata bella”, suscitando interesse tra gli utenti. La sua reazione, sincera e diretta, ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale. Questa situazione ha riacceso il dibattito sull’autostima e l’immagine pubblica dell’artista.

“Io sono sempre stata bella”. La cantante BigMama ha risposto in maniera diretta a una fan dopo la pubblicazione di un video su Tiktok. L’artista campana è apparsa visibilmente dimagrita. Un follower ha commentato le immagini scrivendo: “Finalmente! Adesso sei davvero bella”. BigMama ha risposto alla frase in modo diretto, mettendo in chiaro di essere sempre stata bella, anche quando aveva qualche chilo in più. Marianna Mammone, questo il nome dell’artista all’anagrafe, è paladina della lotta contro il body shaming. La 25enne è un esempio di body positivity e autodeterminazione. Lo scorso 1 maggio, sul palco del Concertone a Roma, BigMama aveva risposto agli haters con parole forti: “Se non vi piaccio cambiate canale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - BigMama riappare dimagrita su Tiktok. Un utente commenta: “Adesso sei davvero bella”, la risposta della cantante diventa virale – IL VIDEO

