Elvira Serafini confermata segretario generale Snals-Confsal
Elvira Serafini è stata confermata come segretario generale dello Snals durante il Consiglio nazionale del sindacato svoltosi a Fiuggi. La decisione è stata presa al termine delle riunioni interne del sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente al termine dei lavori del Consiglio.
Elvira Serafini è il nuovo segretario generale dello Snals. E' stata eletta a conclusione del Consiglio nazionale del sindacato autonomo dei lavoratori della scuola svoltosi a Fiuggi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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