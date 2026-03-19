Elvira Serafini confermata segretario generale Snals-Confsal

Elvira Serafini è stata confermata come segretario generale dello Snals durante il Consiglio nazionale del sindacato svoltosi a Fiuggi. La decisione è stata presa al termine delle riunioni interne del sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente al termine dei lavori del Consiglio.