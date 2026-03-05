Paul McCartney, che nel 1999 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame come artista solista, ha commentato il ritardo di quattro anni nel riconoscimento. La sua protesta riguarda la mancata considerazione della sua carriera da solista, che ha portato a una reazione da parte di Stella McCartney, coinvolta nel dibattito. La vicenda si concentra sulle tensioni tra l’artista e la Hall of Fame per i tempi di riconoscimento.

Sir Paul McCartney è entrato a far parte della Rock and Roll Hall of Fame come artista solista nel 1999; un riconoscimento arrivato, a suo dire, con ben quattro anni di ritardo. In un’intervista risalente al 2015, e rimasta inedita per oltre dieci anni prima di essere pubblicata integralmente da Vanity Fair, il cantautore racconta fa luce sull’accaduto. I fatti risalgono al lontano 1994. I Beatles erano già stati introdotti nella Rock Hall nel 1988 e, quell’anno, Macca ricevette una telefonata che lo lasciò perplesso; Jann Wenner, co-fondatore della Hall, voleva che fosse lui a introdurre John Lennon. Inizialmente l’ex Fab Four accettò, ma poi ebbe un ripensamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney contro la Rock and Roll Hall of Fame: la promessa disattesa e la “vendetta” di Stella

