Gio Evan musica e poesia sotto le stelle al Castello Scaligero di Villafranca

Il 4 luglio, il poeta e musicista Gio Evan sarà a Villafranca di Verona per il concerto “Extra Terreste” alle ore 21, presso il Castello Scaligero. L’evento offre un’occasione unica per ascoltare musica e poesia in un contesto storico e suggestivo, creando un’esperienza intima e rilassata. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di cultura e arte all’aperto.

Il 4 luglio Gio Evan farà tappa a Villafranca di Verona con il concerto "Extra Terreste", in programma alle ore 21 nella suggestiva cornice del Castello Scaligero. L'evento si inserisce in un periodo particolarmente ricco per l'artista, che continua a distinguersi come una delle voci più originali e riconoscibili della scena culturale italiana, capace di intrecciare musica, poesia, comicità e riflessione spirituale. Dopo il grande successo del tour teatrale "L'affine del mondo", che ha attraversato venti tra i principali teatri italiani, dal 6 febbraio è disponibile in digitale il nuovo album "L'affine del mondo live", registrato proprio durante quelle tappe.

