Da giovedì 19 a domenica 22 marzo si svolge a Bergamo la 47ª edizione di Bergamo Jazz, il festival organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti con il supporto del Comune e del ministero della Cultura. Quattro giornate di musica jazz che coinvolgono tutta la città, con una serie di eventi e concerti dedicati ai diversi stili del genere. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale locale con un programma ricco e variegato.

Quattro intense giornate nel segno dei mille suoni del jazz diffusi in tutta la città. Da oggi, giovedì 19 a domenica 22 marzo torna Bergamo Jazz, il festival organizzato da Fondazione Teatro Donizetti con il sostegno del Comune di Bergamo e del ministero della Cultura, giunto alla 47^ edizione. In programma 20 eventi, oltre a 80 musicisti. SettingThe Pace (dettare il passo, indicare una via) è il titolo che Joe Lovano, per il terzo anno direttore artistico della kermesse, ha voluto imprimere a Bergamo Jazz 2026, simboleggiando un omaggio corale a coloro che nel jazz hanno indicato nuove strade, Miles Davis e John Coltrane, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna Bergamo jazz con “Setting The Pace“

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