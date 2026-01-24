Ruba polli e conigli al vicino di casa le telecamere lo riprendono ma il giudice lo assolve | il fatto è lieve

A Ancona, un uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre tentava di rubare conigli e tacchini al vicino di casa. Nonostante le prove, il giudice lo ha assolto, considerando il fatto lieve. L’episodio solleva questioni sulla tutela degli animali e sulla rilevanza penale di furti di modesta entità. La decisione ha suscitato discussioni sulla valutazione delle circostanze e sulla proporzionalità delle sanzioni.

ANCONA - Mette gli occhi sugli animali da cortile di un vicino di casa e in due occasioni si sarebbe presentato per derubarlo di conigli e tacchini. Un furto ripreso dalle telecamere di sicurezza che il derubato aveva fatto installare, stanco dei continui ammanchi di cui si era accorto.

