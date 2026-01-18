Giudice con la moglie a processo fa da tutor al pm titolare del fascicolo E il Csm lo assolve | irrilevante

Un giudice coinvolto in un procedimento con la moglie, che agisce come tutor al pubblico ministero, viene successivamente assolto dal Consiglio superiore della magistratura, ritenendo irrilevante la situazione. Questo episodio evidenzia come alcune figure possano agire in modo molto più libero rispetto ad altri. Il referendum, nel frattempo, ha svelato una realtà: esiste una categoria di soggetti con poteri ampi e poco controllati.

Il referendum ha già raggiunto un obiettivo: farci scoprire una speciale categoria che può tutto o quasi. Parliamo dei giudici. Seppure la stragrande maggioranza dei togati rispetti le regole e svolga la propria professione come una vera e propria “missione”, non mancano quei furbetti che, sfruttando il ruolo, pensano di poter fare quello che a tutti gli altri non è consentito. Ritenevamo che il poter pubblicare liberamente post sessisti sui social o superare il tradizionale posto di blocco post-festività, solo per essere nipote di “.”, potesse essere il colmo, il limite oltre cui non si può andare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

