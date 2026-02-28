Servizio civile aperte le domande al Comune

Il Comune di Sciacca ha annunciato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al servizio civile universale. L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni e rappresenta un’opportunità per chi desidera impegnarsi in attività di servizio civico. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti dall’amministrazione comunale.

L’amministrazione comunale esprime “particolare soddisfazione per poter attivare, per il secondo anno consecutivo, i progetti di servizio civile universale presso il Comune di Sciacca, consolidando così un percorso virtuoso di coinvolgimento giovanile e di rafforzamento dei servizi alla comunità. Il servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di crescita personale e professionale, nonché un’esperienza di cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita della comunità locale”. Per il Comune di Sciacca risultano attivi tre progetti di servizio civile universale, con un totale di 18 operatori volontari previsti. Le attività riguardano la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, la promozione dei servizi educativi e sociali e il supporto alla comunità e alla terza età. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

