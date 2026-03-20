Serie D Marco Zini di Udine per Fasano-Manfredonia

Domenica si gioca la partita tra Fasano e Manfredonia in Serie D e l’arbitro incaricato di dirigere l’incontro sarà Marco Zini, proveniente da Udine. La designazione è stata ufficializzata e Zini sarà in campo per arbitrare la sfida tra le due squadre. La partita è programmata per la giornata di domenica.

Sarà Marco Zini di Udine l’arbitro designato per l’incontro di domenica tra Fasano e Manfredonia. Il fischietto friulano sarà assistito dai signori Enrico Rossetto di Schio e Benedetto Casale di Formia. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D, Marco Zini di Udine per Fasano-Manfredonia Articoli correlati In vendita i biglietti di Fasano-ManfredoniaIl Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che è attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro il Fasano in programma domenica 22... Manfredonia U19 sconfitta a Fasano?Sconfitta esterna per la formazione Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932 nella 26ª giornata. Aggiornamenti e notizie su Marco Zini di Argomenti discussi: Cremonese - Fiorentina (1-4) Serie A 2025; Le ultime sul rinnovo di Dodo, Giampaolo si presenta a Cremona: le top news delle 18.