La 27ª giornata di Serie A si avvicina e le date dei match sono state ufficializzate. Tra le partite in programma, la più attesa è senza dubbio la sfida tra Roma e Juventus, che si giocherà in un orario da definire. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire un altro capitolo di questa stagione di calcio italiano.

Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo definitivo!». Rivelazione clamorosa sul talento che sta incantando la Serie A Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 25ª giornata. Chi è stato scelto per Inter Juve e Napoli Roma Infortunio Pedro: prima diagnosi dopo la paura di Bologna Lazio! Quali sono le sue condizioni e quanto potrebbe fermarsi Napoli, De Laurentiis ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia: un’ora di audizione, ecco com’è andata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Serie A, anticipi e posticipi della 27ª giornata: ufficiali le date e gli orari di tutti i match. Spicca Roma Juventus!

Approfondimenti su Roma Juventus

Il calendario della Juventus per le giornate 23 e 24 di Serie A è stato ufficialmente comunicato, includendo anticipi e posticipi.

La Juventus ha ufficializzato il calendario delle partite di campionato nelle giornate 25 e 26.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Juventus

Argomenti discussi: Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 30.a alla 32.a giornata; Serie A, anticipi e posticipi del 25° e 26° turno: le nuove date per la Lazio; SERIE A, ANTICIPI E POSTICIPI | Comunicata la data e l'orario di Verona-Napoli (27^ giornata); Serie BKT '25/'26: anticipi e posticipi dalla 30a alla 32a giornata - Spezia Calcio.

Serie A, anticipi e posticipi del 27° turno: Roma-Juventus domenica seraLa Lega Serie A ha svelato gli anticipi e i posticipi del 27° turno di campionato, che si disputerà tra venerdì 27 febbraio e lunedì 2 marzo. Si tratterà di un turno delicato, preceduto dal ritorno ... calcioefinanza.it

Serie A, sarà Colombo l’arbitro di Napoli-Roma. Al Var c’è AbissoCresce l'attesa per il big match del 'Maradona' tra Napoli e Roma, scontro fondamentale per la corsa Champions League. E soprattutto in questo periodo grande curiosità c'è anche per le designazioni de ... forzaroma.info

Domani, mercoledì 4 febbraio, nella Sala della Regina a Roma, il convegno su 'Immobiliare Allargato', promosso dall'Associazione Interprofessionale Agenti. Fra gli invitati spicca la delegazione pratese composta da Olga e Samuele Di Bello (consigliere nazio - facebook.com facebook