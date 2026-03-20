In un condominio di Villaricca 2, a nord di Napoli, una discussione tra inquilino e proprietario è degenerata in un episodio violento. L’inquilino, un uomo di 33 anni, ha morso e staccato l’orecchio al proprietario durante un litigio nato dalla mancanza d’acqua in casa. La polizia ha disposto i domiciliari per l’uomo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tensione alle stelle per l’interruzione del servizio idrico. La prolungata assenza di acqua ha fatto esplodere un clima già teso in un condominio di Villaricca 2, a nord di Napoli. Un problema quotidiano e irrisolto si è trasformato in un violento scontro tra un inquilino e il proprietario dello stabile, culminato in un episodio di estrema aggressività. Nel pomeriggio del 19 marzo 2026, infatti, un uomo di 33 anni ha aggredito il locatore, un 63enne, arrivando a mordergli un orecchio e a staccarne una parte durante la lite. Le cause del conflitto. Alla base della discussione ci sarebbe la mancanza di chiarezza sulle responsabilità del disservizio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, litigano perché manca l’acqua in casa, inquilino morde e stacca l’orecchio al proprietario: 33enne ai domiciliari

Articoli correlati

Villaricca, lite per l’acqua degenera in violenza: 33enne morde e stacca un orecchioCaos in un condominio a Villaricca 2: il proprietario di casa finisce in ospedale, arrestato un inquilino Una scena da ring, ma non è boxe Quando i...

Strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa perché nel condominio manca l’acqua da una settimanaIl condominio si trasforma in un ring a causa della mancanza dell’acqua, carabinieri arrestano un 33enne autore del morso all’orecchio L’acqua a...

Una raccolta di contenuti su Napoli litigano perché manca l'acqua in...

Litigano perché manca l'acqua in casa, inquilino morde e stacca l’orecchio al proprietario: 33enne ai domiciliariLa prolungata mancanza d’acqua ha fatto esplodere la tensione in un condominio di Villaricca 2, a nord di Napoli. Nel pomeriggio di giovedì ... msn.com

Strappa l’orecchio a morsi al padrone di casa, il litigio perché a Villaricca Due manca l’acquaUn 33enne è stato arrestato a Villaricca (Napoli): durante un litigio condominiale ha aggredito il padrone di casa strappandogli un orecchio con un morso ... fanpage.it