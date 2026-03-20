Martina racconta di sentire Gesù al suo fianco durante il percorso di malattia, condividendo la propria testimonianza di fede. La donna descrive come il dolore abbia assunto un significato diverso grazie alla sua convinzione di essere accompagnata da una presenza spirituale. La sua storia si concentra sulla percezione di un sostegno invisibile che le ha dato forza nei momenti più difficili.

La testimonianza di fede incrollabile di Martina che ci insegna come anche il dolore più grande possa trasformarsi in un incontro d’amore che cambia tutto. La storia di Martina, la giovanissima che nel buio profondo della malattia ha saputo scorgere una luce inaspettata, trovando la mano di Gesù stretta alla sua in ogni momento di prova. Una terribile malattia da affrontare, la prospettiva della morte in un’età in cui di solito si ha tutta la vita davanti e un percorso di fede che proprio in questa prova così forte fiorisce e si espande. È la storia di Martina Gabbiani, adolescente di Carate Brianza, che a soli 16 anni è tornata alla Casa del Padre nel 2023 a causa di un tumore al cervello molto aggressivo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - “Sento Gesù al mio fianco”: la fede di Martina che ha sconfitto il buio della malattia

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