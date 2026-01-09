Chelsea il dramma della malattia dell’ex Musonda | Mentre realizzo che mi restano solo pochi giorni capisco anche di aver avuto tante persone al mio fianco

Lamisha Musonda, ex centrocampista del Chelsea, ha condiviso sui social la sua difficile condizione di salute, rivelando di essere ormai vicino alla fine della sua vita. In un messaggio sincero, Musonda ha riflettuto sulla presenza di molte persone al suo fianco in questo momento difficile, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sulla sua esperienza.

Musonda parla della sua malattia: «Mentre realizzo che mi restano solo pochi giorni, capisco anche di aver avuto tante persone vicino» L’ex centrocampista del Chelsea, Lamisha Musonda, ha pubblicato sui social una serie di post in cui parla apertamente delle sue condizioni di salute, lasciando intendere di stare attraversando un momento estremamente delicato. Le sue parole . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

