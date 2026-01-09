Chelsea il dramma della malattia dell’ex Musonda | Mentre realizzo che mi restano solo pochi giorni capisco anche di aver avuto tante persone al mio fianco

Lamisha Musonda, ex centrocampista del Chelsea, ha condiviso sui social la sua difficile condizione di salute, rivelando di essere ormai vicino alla fine della sua vita. In un messaggio sincero, Musonda ha riflettuto sulla presenza di molte persone al suo fianco in questo momento difficile, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sulla sua esperienza.

«Mi restano pochi giorni di vita»: il dramma del 33enne ex Chelsea Musonda. Lukaku: «Coraggio, siamo con te» - Lamisha Musonda, 33 anni, ex giovane promessa del Chelsea, è in fin di vita. msn.com

“Mi restano pochi giorni” Il dramma di Lamisha Musonda Una notizia che va oltre il calcio e colpisce allo stomaco. Lamisha Musonda, ex talento del settore giovanile del Chelsea, ha rivelato di avere solo pochi giorni di vita. Parole durissime, lucide, strazianti, - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.