Chelsea il dramma della malattia dell’ex Musonda | Mentre realizzo che mi restano solo pochi giorni capisco anche di aver avuto tante persone al mio fianco
Lamisha Musonda, ex centrocampista del Chelsea, ha condiviso sui social la sua difficile condizione di salute, rivelando di essere ormai vicino alla fine della sua vita. In un messaggio sincero, Musonda ha riflettuto sulla presenza di molte persone al suo fianco in questo momento difficile, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sulla sua esperienza.
Musonda parla della sua malattia: «Mentre realizzo che mi restano solo pochi giorni, capisco anche di aver avuto tante persone vicino» L’ex centrocampista del Chelsea, Lamisha Musonda, ha pubblicato sui social una serie di post in cui parla apertamente delle sue condizioni di salute, lasciando intendere di stare attraversando un momento estremamente delicato. Le sue parole . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Musonda: “Mi restano pochi giorni, combatto per sopravvivere”, lo straziante appello dell’ex Chelsea
Leggi anche: “Mi rendo conto che mi restano pochi giorni, non mi arrenderò fino al mio ultimo respiro”: il messaggio del 33enne calciatore ex Chelsea
Musonda parla della sua malattia: «Mentre realizzo che mi restano solo pochi giorni, capisco anche di aver avuto tante persone vicino» - Musonda parla della sua malattia: «Mentre realizzo che mi restano solo pochi giorni, capisco anche di aver avuto tante persone vicino» L’ex centrocampista del Chelsea, Lamisha Musonda, ha pubblicato s ... calcionews24.com
«Mi restano pochi giorni di vita»: il dramma del 33enne ex Chelsea Musonda. Lukaku: «Coraggio, siamo con te» - Lamisha Musonda, 33 anni, ex giovane promessa del Chelsea, è in fin di vita. msn.com
“Mi restano pochi giorni” Il dramma di Lamisha Musonda Una notizia che va oltre il calcio e colpisce allo stomaco. Lamisha Musonda, ex talento del settore giovanile del Chelsea, ha rivelato di avere solo pochi giorni di vita. Parole durissime, lucide, strazianti, - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.