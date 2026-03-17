Senesi Juve il difensore centrale è intrigato dai bianconeri ma ha offerte più importanti dal punto di vista economico Cosa sta succedendo

Un difensore centrale argentino è interessato alla Juventus, ma al momento ha ricevuto offerte più vantaggiose dal punto di vista economico da altri club. La situazione riguarda il suo futuro e le trattative in corso, mentre il calciatore valuta le proposte ricevute. La sua decisione finale dipenderà anche da aspetti contrattuali e dalla valutazione delle offerte ricevute.

Senesi Juve, il calciatore argentino è intrigato dai bianconeri ma ha offerte più importanti dal punto di vista economico. Vediamo le ultime news. La Juve lavora per puntellare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, prosegue con decisione la trattativa per Marcos Senesi. MERCATO JUVENTUS, LE ULTIME Il calciatore si libererà a parametro zero dal Bournemouth al termine del campionato e rappresenta un’opportunità di mercato molto concreta. Il giocatore è decisamente intrigato dal progetto tecnico bianconero, ma la dirigenza deve superare una concorrenza agguerrita. Marcos Senesi ha infatti ricevuto offerte economicamente più vantaggiose da alcuni club di Premier League, fattore che obbliga le parti a una serrata negoziazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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