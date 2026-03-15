Selvaggia Lucarelli al GFVip con Ilary Blasi ma una volta le dava della paracula

Selvaggia Lucarelli entra al Grande Fratello Vip insieme a Ilary Blasi, che nel 2024 aveva definito pubblicamente la conduttrice come

Selvaggia Lucarelli entra al Grande Fratello accanto a Ilary Blasi: la stessa che nel 2024 definì pubblicamente "una gran simpatica paracula". Un'ironia che vale più di qualsiasi analisi televisiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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