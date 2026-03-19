Sei paesi, tra cui l’Italia, hanno annunciato un piano con l’obiettivo di riaprire lo Stretto di Hormuz, attualmente parzialmente chiuso dall’Iran dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La proposta mira a assicurare la navigazione commerciale attraverso questa importante via marittima, riducendo le tensioni e facilitando le operazioni di trasporto marittimo nella zona. Il piano sarà discusso nelle prossime settimane tra le nazioni coinvolte.

Sei Paesi e un piano, con l’obiettivo di garantire la navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz, parzialmente chiuso dall’Iran dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele. A far parte di questa coalizione c’è anche l’Italia, affiancata da Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone. In una dichiarazione si sono detti pronti a contribuire a un piano per la riapertura dello Stretto, come si legge nel comunicato diffuso da Downing Street. I sei Paesi hanno condannato gli attacchi iraniani alle navi mercantili nel Golfo e hanno annunciato la loro disponibilità nel contribuire agli “sforzi appropriati per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stretto di Hormuz, sei Paesi (tra cui l’Italia) lanciano un piano per la riapertura

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