Giorgia Meloni e … L’incredibile gaffe sulla premier al pranzo d’onore per le Olimpiadi

Nel cuore di Milano, mentre si avvicina l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, si svolge un episodio che sta facendo parlare. Durante un pranzo ufficiale, la premier Giorgia Meloni ha commesso una gaffe che sta attirando l’attenzione. La città si prepara alla grande festa sportiva, ma in questi momenti si parla anche di errori e imprevisti.

Nel pieno delle ore che precedono la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, Milano diventa teatro anche della diplomazia internazionale. Tra appuntamenti istituzionali, delegazioni straniere e incontri bilaterali, la città ospita una fitta agenda politica a margine dell’evento sportivo, con riunioni organizzate in prefettura e momenti ufficiali che accompagnano l’avvio della manifestazione. In questo contesto, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, arrivato in Italia per guidare la delegazione statunitense ai Giochi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Giochi Olimpici 2026 La gaffe dello staff di J.D. Vance: “Giorgia Meloni con sposo” nell’elenco dei partecipanti al pranzo privato Durante un pranzo privato a Milano, lo staff di J. “I governi passano, le leggi restano”. Giorgia Meloni spiega perché votare sì al referendum sulla giustizia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Giochi Olimpici 2026 Argomenti discussi: L'angelo col volto della Meloni: cosa succede ora al restauro che fa discutere l'Italia?; Maltempo, sopralluogo del Presidente Meloni in Sicilia; A San Lorenzo in Lucina spunta il ritratto di Meloni. Lei scherza: Non somiglio a un angelo; Un angelo ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. La battuta della premier, il cardinale Reina: Verifiche in corso. La gaffe dello staff di J.D. Vance: Giorgia Meloni con sposo nell’elenco dei partecipanti al pranzo privatoNella lista dei nomi fornita al pool di giornalisti al seguito del vicepresidente Usa compariva anche il coniuge della premier. Più tardi è arrivata la correzione. E in una nota appare un refuso: M ... ilgiorno.it Doppia gaffe dello staff di J.D. Vance: Giorgia 'Melon' sarà a pranzo con lo sposoNella nota inviata dall'ufficio del vicepresidente Usa ai giornalisti al seguito c'erano due errori, poi corretti: cosa è successo ... today.it La Giorgia Meloni del passato umilia la Giorgia Meloni al governo. è vero. Sostenere che i manifestanti pacifici siano dei criminali perché sono in piazza è ridicolo e molto pericoloso. Peccato che oggi a dirlo è proprio Giorgia Meloni e tutta la sua corte. #Allean facebook Domanda: quando Giorgia Meloni si rivolge a JD Vance rivendicando i valori comuni occidentali, esattamente di quale Occidente parla x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.