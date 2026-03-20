Secondo ciclo sostegno Indire pubblicate le graduatorie art 7

Sono state pubblicate le graduatorie del secondo ciclo di sostegno Indire, relative al TFA sostegno secondo quanto previsto dall'articolo 7. Le iscrizioni per questa tornata si sono chiuse oggi alle 13, e ora sono disponibili online i risultati del decreto ministeriale 77, articolo 7. Le graduatorie sono state pubblicate in tempi brevi dopo la chiusura delle iscrizioni.

TFA sostegno Indire secondo ciclo: chiuse le iscrizioni oggi alle 13, sono già online le graduatorie del dm 77 art. 7 per docenti con titolo estero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Specializzazione sostegno, secondo ciclo Indire sì e terzo ciclo no? Cosa sappiamoSpecializzazione sostegno, il percorso Indire /Università previsto dal DL 71/2024 e prorogato con DL 127/2025 è in dirittura di arrivo. TFA sostegno XI ciclo e secondo ciclo Indire nel 2026: la conferma del Ministro ValditaraAnche nel 2026 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito attiverà due percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per l'insegnamento... Tutti gli aggiornamenti su Secondo ciclo Temi più discussi: Specializzazione sul sostegno, al via le iscrizioni ai percorsi TFA Edizione 2026; Percorso Secondo ciclo sostegno: bando Indire scade 20 marzo 2026 ore 13, ecco tutti i posti nelle Università [LO SPECIALE]; Pubblicati i bandi per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE su sostegno; Corsi Indire sostegno II ciclo, rinuncia all'istanza di riconoscimento dal 27 febbraio al 12 marzo 2026 [Avviso MIM]. TFA sostegno Indire: tutte le novità sul secondo ciclo e i posti disponibiliScopri i requisiti per partecipare al TFA Sostegno Indire e le opportunità per i docenti con tre anni di servizio. informazionescuola.it Sostegno Indire secondo ciclo, proroga fino al 16 marzo per rinunciare al contenzioso titolo estero. NotaSecondo ciclo sostegno Indire: il Ministero ha prorogato al 16 marzo il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alle istanze di riconoscimento sul sostegno ex articolo 7, comma 1 del decret ... orizzontescuola.it Secondo voi si esauriranno i posti del secondo ciclo sostegno Indire Quindi qualcuno rimarrà fuori oppure visto il numero di posti a disposizione rientreranno tutti quelli che faranno domanda. - facebook.com facebook Secondo Ciclo dei Corsi abbreviati sul sostegno per triennalisti e Docenti con titolo estero: ecco i Bandi delle Università Info e requisiti nel primo commento x.com