Specializzazione sostegno secondo ciclo Indire sì e terzo ciclo no? Cosa sappiamo

Il percorso di specializzazione sul sostegno sta per arrivare alla fine. Il DL 712024 e il DL 1272025 prevedono un percorso di formazione che ha coinvolto molti insegnanti e studenti. Tuttavia, c’è confusione sui prossimi passi: il secondo ciclo è confermato, mentre il terzo sembra ancora in sospeso. Le istituzioni stanno cercando di fare chiarezza, ma ancora non ci sono decisioni definitive. Nel frattempo, molti si chiedono come cambieranno le cose per chi vuole specializzarsi nel sostegno.

Specializzazione sostegno, il percorso Indire Università previsto dal DL 712024 e prorogato con DL 1272025 è in dirittura di arrivo. Necessaria la pubblicazione del decreto per permette alle Università di pubblicare i bandi e formalizzare le iscrizioni. Possibile (ma verosimilmente il numero non sarà raggiunto) attivare 60.000 posti per docenti con tre anni d servizio alle condizioni indicate dal decreto e 7.000 per i docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento. “Una sola domanda crede che daranno il via anche al terzo ciclo indire? Gli unici che resteranno fuori sono proprio chi alla data del 24 aprile 2025 non ha raggiunto i 120 giorni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Specializzazione Sostegno

Sei un docente interessato alla specializzazione di sostegno con il secondo ciclo Indire? Questa opportunità è rivolta a triennalisti (escluso il 202526) con il titolo di studio e servizio specifico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Specializzazione Sostegno

Argomenti discussi: Secondo ciclo sostegno Indire/Università: chi partecipa, quando partono i corsi, il titolo ottenuto [SCARICA LA GUIDA]; Nuovi percorsi INDIRE sostegno, sale l'attesa di chi vorrebbe iscriversi per poi inserirsi in GPS 2026-2028 con riserva. Il bando è prossimo con termine previsto per giugno; Specializzazione sul sostegno: via al secondo ciclo universitario, bando e dati ufficiali dal decreto Scuola n. 127/2025; Secondo ciclo Indire/Università: decreto imminente, corsi dovranno partire max entro inizio marzo per concludersi entro 30 giugno.

Secondo ciclo Indire/Università: decreto imminente, corsi dovranno partire max entro inizio marzo per concludersi entro 30 giugnoSecondo ciclo Indire possibile grazie al Decreto Scuola n. 127/2025 che ha reso possibile un nuovo ciclo di percorsi per la specializzazione sul sostegno paralleli al tradizionale TFA sostegno. Molto ... orizzontescuola.it

Quando uscirà il bando TFA sostegno 2026La legge 164 nel convertire il decreto127 del 2025 ha prorogato al 31 dicembre del 2026 la possibilità dell’INDIRE di promuovere e organizzare percorsi di specializzazione sul sostegno per i docenti c ... tecnicadellascuola.it

Buongiorno. Sto prendendo la specializzazione sul sostegno secondaria di primo grado, che mi consentirà l inserimento a pettine in gps in prima fascia al prossimo aggiornamento, ho un punteggio fatto da soli titoli in totale riesco ad arrivare a 64 punti. Il mio - facebook.com facebook