Umberto Bossi, fondatore della Lega e figura chiave della politica italiana, è deceduto il 19 marzo 2026 all’ospedale di Circolo di Varese, all’età di 84 anni. La sua morte è stata annunciata ufficialmente, chiudendo un capitolo importante della storia politica del paese. Bossi, noto come “Senatùr”, ha lasciato un’impronta duratura nel panorama politico nazionale.

Umberto Bossi è morto il 19 marzo 2026, all’ospedale di Circolo di Varese. Aveva 84 anni. Con lui si chiude la parabola di uno dei politici più influenti, controversi e riconoscibili dell’Italia contemporanea: l’uomo che ha trasformato il malcontento del Nord in un movimento capace di cambiare gli equilibri della Repubblica. Nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago, in provincia di Varese, Umberto Bossi ha incarnato per decenni l’anima ribelle e autonomista del Settentrione. Il soprannome “Senatùr”, che in dialetto lombardo significa semplicemente “Senatore”, risale alla sua prima elezione a Palazzo Madama nel 1987, quando vinse il collegio di Varese. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Addio a Umberto Bossi: morto il Senatùr “a metà tra Lenin e Tex Willer” che inventò la Lega e trasformò l’Italia

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