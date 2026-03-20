Addio a Bossi il terremoto nordista che scompigliò la politica italiana | Padania Roma ladrona | il vocabolario del Senatur

Nel 1984 viene fondata la Lega lombarda, dando il via a un movimento che negli anni successivi si farà conoscere con slogan come «Padania» e «Roma ladrona». In quegli anni si susseguono manifestazioni e scritte sui muri, mentre la figura di Bossi diventa centrale nel panorama politico italiano. La sua attività politica si sviluppa attraverso iniziative e campagne che segnano un cambiamento nel dibattito pubblico.

«Le idee ti vengono solo di notte. Ti vengono quando sei solo, ma le capisci quando ne parli con qualcuno. di notte». Tutti coloro che lo hanno conosciuto raccontano che il «vero» Umberto Bossi era quello notturno. Certo, c’era anche quello che riempiva le piazze, anche di luoghi remoti, con i sostenitori che rinunciavano a ferie, riposi e pure alla stabilità del matrimonio per andarselo a sentire in qualche località sperduta che chissà come gli era venuta in mente. È sempre stato così. Bobo Maroni ricordava ogni volta gli anni frenetici prima ancora che nel 1984 nascesse la Lega lombarda. Alla fine degli anni Settanta il grande autonomista valdostano Bruno Salvadori accese in lui la fiammella con un volantino all’università di Pavia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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