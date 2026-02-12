GF Vip colpo di scena | ecco chi potrebbero essere le opinioniste

Ilary Blasi sarà la conduttrice della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe partire a metà marzo. La notizia ha già fatto parlare i fan, curiosi di scoprire chi saranno le opinioniste che affiancheranno la conduttrice. La produzione sta valutando diverse opzioni, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Nel frattempo, i concorrenti e gli spettatori si preparano ad una nuova avventura nel mondo del reality.

Ilary Blasi sarà al timone della prossima edizione del Grande Fratello Vip, attesa intorno a metà marzo. Al momento restano top secret i concorrenti, mentre circolano diverse voci anche sugli opinionisti del programma. Secondo AffariItaliani.it, Selvaggia Lucarelli avrebbe accettato di partecipare come opinionista, senza però rinunciare al suo posto nella giuria di Ballando con le stelle, confermando così il suo legame con Milly Carlucci. "Una Lucarelli che manterrebbe il posto nella giuria di Ballando con le stelle nel prossimo autunno, almeno questa sarebbe la volontà di Milly Carlucci." Cesara Buonamici pronta a tornare come opinionista.

