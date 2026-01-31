Uv contesta la sentenza del Tar che ha concesso il seggio all’Avs in sede elettorale

L’Unione Valdese ha già annunciato che potrebbe presentare un ricorso contro la decisione del Tar del Lazio. La sentenza ha infatti dato il via libera all’assegnazione del seggio all’Associazione per la Vita e la Solidarietà nella lista dei candidati alle prossime elezioni. La questione ora si fa più complessa, con l’Uv che non nasconde la propria insoddisfazione e si prepara a chiedere spiegazioni.

L’Unione Valdese (Uv) ha annunciato di valutare un ricorso contro la decisione del Tar del Lazio che ha concesso il seggio elettorale all’Associazione per la Vita e la Solidarietà (Avs) nella lista dei candidati alle prossime elezioni. La sentenza, emessa di recente, ha stabilito che Avs, una formazione politica nata come movimento di ispirazione cristiana e sociale, abbia diritto a partecipare alla competizione elettorale con un proprio seggio in sede, in virtù di una valutazione sulla regolarità del suo processo di costituzione e sull’effettiva presenza di un’organizzazione capace di presentare liste. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uv contesta la sentenza del Tar che ha concesso il seggio all’Avs in sede elettorale Approfondimenti su Uv Avs Corte d’Appello conferma seggio aggiuntivo per Avs, numero consiglieri Uv sale a dodici La Corte d’Appello ha confermato il seggio aggiuntivo per il Partito dell’Autonomia Valdostana (Avs). Edmondo Cirielli ha votato presso un seggio elettorale nel salernitano Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Uv Avs Stalking all’ex datore di lavoro. Otto mesi di reclusione. Contesta la sentenza in aulaNon ha accettato la sentenza di condanna a 8 mesi per stalking. L’imputato l’ha detto a chiare note, in diretta, al giudice Simone Spina. Originario del Ghana, il giovane si è alzato più volte ... lanazione.it I giudici del TAR di Aosta hanno rigettato tutti i motivi di ricorso presentati dalla coalizione che, al ballottaggio, aveva perso per 15 voti. Al centro della contestazione vi erano, in particolare, la contestazione di alcune schede annullate e un possibile errore di tra - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.