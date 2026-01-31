Uv contesta la sentenza del Tar che ha concesso il seggio all’Avs in sede elettorale

L’Unione Valdese ha già annunciato che potrebbe presentare un ricorso contro la decisione del Tar del Lazio. La sentenza ha infatti dato il via libera all’assegnazione del seggio all’Associazione per la Vita e la Solidarietà nella lista dei candidati alle prossime elezioni. La questione ora si fa più complessa, con l’Uv che non nasconde la propria insoddisfazione e si prepara a chiedere spiegazioni.

L’Unione Valdese (Uv) ha annunciato di valutare un ricorso contro la decisione del Tar del Lazio che ha concesso il seggio elettorale all’Associazione per la Vita e la Solidarietà (Avs) nella lista dei candidati alle prossime elezioni. La sentenza, emessa di recente, ha stabilito che Avs, una formazione politica nata come movimento di ispirazione cristiana e sociale, abbia diritto a partecipare alla competizione elettorale con un proprio seggio in sede, in virtù di una valutazione sulla regolarità del suo processo di costituzione e sull’effettiva presenza di un’organizzazione capace di presentare liste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

