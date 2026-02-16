La Juve che si lamenta e fa la vittima è un fatto nuovo ma la storia non la ricorda così | parla Moratti
Massimo Moratti ha commentato questa mattina a Radio Rai che la Juventus che si lamenta e si mette sulla difensiva rappresenta un atteggiamento nuovo, diverso dal passato. La sua osservazione nasce dalle recenti polemiche dopo la partita tra Inter e Juventus, in particolare sulla simulazione di Bastoni che ha portato all’espulsione di Kalulu. Moratti ha notato come questa tendenza a lamentarsi non sia tipica della storia del club torinese.
“Adesso la Juve si lamenta, fa la vittima, è un fatto nuovo “. Così l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervenuto stamattina a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sulle polemiche post Inter – Juventu s e sulla simulazione di Bastoni che ha poi provocato l’espulsione di Kalulu. Il giorno dopo c’è stata anche la chiamata di John Elkann a Gabriele Gravina, presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc). “Mi pare abbiano esagerato nelle proteste come se fosse una vittima terribile del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così. Proteste normali, ma fanno venire in mente vecchie storie”, ha dichiarato Moratti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Moratti punge la Juventus: «Adesso si lamenta e fa la vittima del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così». Che bordata!
Massimo Moratti ha criticato la Juventus dopo i recenti episodi a San Siro, accusando i bianconeri di lamentarsi e di assumere il ruolo della vittima nel calcio italiano, anche se la sua versione della storia è diversa.
Moratti: «La Juve sta esagerando. Fa la vittima del calcio italiano ma la storia non la ricorda così»
Massimo Moratti ha accusato la Juventus di esagerare, sostenendo che si presenta come vittima del calcio italiano quando, secondo lui, la sua storia dimostra il contrario.
L'analisi di Juventus-Borussia Dortmund 4-4: i bianconeri non muoiono mai!
Argomenti discussi: Inter-Juventus, dove vedere il derby d'Italia in tv: gli orari; Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Inter-Juve 3-2, 5 verità: VAR da riformare, l’espulsione condiziona la partita; Inter-Juventus, stasera in Tv: dove vederla, doppia diretta, record e le parole (inattese) di Chivu sull'arbitro.
Juve senza un top player per l'andata col Galatasaray: cosa è successo. Convocati Spalletti: Thuram c'èI bianconeri hanno ufficializzato la lista per la sfida contro i turchi nei playoff di Champions League: il tecnico deve rinunciare a un titolare ... tuttosport.com
Incredibile La Russa: L'Inter non è la nuova Juventus, loro rubavano meglioInter-Juventus 3-2 di ieri sera ha generato tanto dibattito e sulla discussa partita si esprime anche Ignazio La Russa, presidente del Senato e notoriamente. tuttomercatoweb.com
Moratti sotterra la Juve: "La Juve si lamenta È vittima di un fatto nuovo. Mi sembra abbia un po' esagerato nelle proteste, come se fosse una vittima terribile del calcio italiano cosa che la storia non ricorda. Trovo tutto abbastanza normale ma mi fa venire in - facebook.com facebook
Massimo #Moratti a Radio Rai: "Sono cambiati i tempi. Adesso la #Juve si lamenta, fa la vittima, è un fatto nuovo. MI pare abbiano esagerato nelle proteste come se fosse una vittima terribile del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così" x.com