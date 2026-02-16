Massimo Moratti ha commentato questa mattina a Radio Rai che la Juventus che si lamenta e si mette sulla difensiva rappresenta un atteggiamento nuovo, diverso dal passato. La sua osservazione nasce dalle recenti polemiche dopo la partita tra Inter e Juventus, in particolare sulla simulazione di Bastoni che ha portato all’espulsione di Kalulu. Moratti ha notato come questa tendenza a lamentarsi non sia tipica della storia del club torinese.

“Adesso la Juve si lamenta, fa la vittima, è un fatto nuovo “. Così l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervenuto stamattina a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sulle polemiche post Inter – Juventu s e sulla simulazione di Bastoni che ha poi provocato l’espulsione di Kalulu. Il giorno dopo c’è stata anche la chiamata di John Elkann a Gabriele Gravina, presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc). “Mi pare abbiano esagerato nelle proteste come se fosse una vittima terribile del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così. Proteste normali, ma fanno venire in mente vecchie storie”, ha dichiarato Moratti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Juve che si lamenta e fa la vittima è un fatto nuovo, ma la storia non la ricorda così”: parla Moratti

Massimo Moratti ha criticato la Juventus dopo i recenti episodi a San Siro, accusando i bianconeri di lamentarsi e di assumere il ruolo della vittima nel calcio italiano, anche se la sua versione della storia è diversa.

Massimo Moratti ha accusato la Juventus di esagerare, sostenendo che si presenta come vittima del calcio italiano quando, secondo lui, la sua storia dimostra il contrario.

L'analisi di Juventus-Borussia Dortmund 4-4: i bianconeri non muoiono mai!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.