Scuola verso l' aumento degli stipendi per i docenti | le cifre

Il nuovo contratto per i docenti scolastici prevede un aumento degli stipendi che potrebbe essere ufficializzato a breve. Le cifre precise sono state annunciate e coinvolgono anche altri lavoratori del settore. La trattativa tra le parti sembra aver portato a un accordo che potrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane. L’obiettivo è migliorare le condizioni economiche degli insegnanti.

I tanti attesi aumenti per i docenti scolastici (e non solo) potrebbero diventare molto presto realtà: il nuovo contratto per i prof., grazie alle risorse messe in campo dal governo, prevede aumenti medi lordi pari a 143 euro con le dovute differenze in base all’anzianità maturata e alla classe di insegnamento. I nuovi importi. Secondo quanto contenuto nella bozza del nuovo Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro) che ha visionato in anteprima Il Messaggero, la “forbice” varia da poco più di 110 euro fino a un massimo di 185,38 euro. Gli aumenti non riguardano soltanto i docenti delle scuole ma anche delle università, conservatori ed enti di ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scuola, verso l'aumento degli stipendi per i docenti: le cifre Articoli correlati Aumento stipendi docenti, le cifre e bonus una tantum nel cedolino NoiPaGrazie alla definitiva sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio... Scuola, aumentano gli stipendi per i docenti: le cifreI tanti attesi aumenti per i docenti scolastici (e non solo) diventeranno molto presto realtà: il nuovo contratto per i prof. Una raccolta di contenuti su Scuola verso l'aumento degli stipendi... Temi più discussi: Scuola, contratto verso la firma: in arrivo 143 euro ?di aumento per 1,3 milioni di dipendenti pubblici; Scuola: martedì il tavolo provincia/sindacati per l'aumento da 400 euro; Avellino, scuola-Lavoro da record: boom di iscritti ai corsi; Olbia, al Geovillage nuove aule e iscrizioni in aumento: cresce la Sardinia International School. Scuola, contratto verso la firma: in arrivo 143 euro di aumento per 1,3 milioni di dipendenti pubbliciIl governo accelera sui rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici, e in particolare su quello della scuola, che da solo ingloba 1,3 milioni di lavoratori, un terzo del totale di ... corriereadriatico.it Scuola, contratto verso la firma: 143 euro in piùNuovi aumenti di stipendio per i prof. La firma sulla parte economica del contratto della scuola per il triennio 2025-2027 potrebbe arrivare già il 1° aprile, facendo scattare ... ilmattino.it Cosa succede se un docente preferisce comprare da sé un pc I dispositivi in comodato d’uso vanno usati solo a scuola durante le ore di lezione - facebook.com facebook Tanti auguri, Scuola Grimani! Cent’anni fa, a #Marghera, apriva la sue porte l’Istituto comprensivo “Filippo Grimani”, la cui intitolazione non è solo un omaggio alla storia, ma un richiamo costante ai valori che la scuola incarna: senso del dovere, impegno v x.com