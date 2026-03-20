Scuola aumentano gli stipendi per i docenti | le cifre

Il nuovo contratto per i docenti scolastici prevede un aumento degli stipendi, che entrerà in vigore a breve. Le cifre precise sono state rese note e riguardano anche altri lavoratori del settore. L’accordo contrattuale interessa un’ampia categoria di insegnanti e mira a migliorare le condizioni salariali. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

I tanti attesi aumenti per i docenti scolastici (e non solo) diventeranno molto presto realtà: il nuovo contratto per i prof., grazie alle risorse messe in campo dal governo, prevede aumenti medi lordi pari a 143 euro con le dovute differenze in base all’anzianità maturata e alla classe di insegnamento. I nuovi importi. Secondo quanto contenuto nella bozza del nuovo Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro) che ha visionato in anteprima Il Messaggero, la “forbice” varia da poco più di 110 euro fino a un massimo di 185,38 euro. Gli aumenti non riguardano soltanto i docenti delle scuole ma anche delle università, conservatori ed enti di ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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