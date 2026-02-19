aumento stipendi docenti le cifre e bonus una tantum nel cedolino noipa

Il governo ha firmato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca, causando un aumento degli stipendi degli insegnanti. Da gennaio, i docenti riceveranno cifre più alte nel cedolino NoiPa, grazie anche a bonus una tantum che saranno inseriti nelle buste paga. La misura coinvolge circa 1,2 milioni di insegnanti e mira a migliorare le condizioni economiche del settore. Le nuove retribuzioni saranno visibili già nei primi pagamenti del 2024. La novità riguarda sia le scuole pubbliche che le università.

Grazie alla definitiva sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024, gli insegnanti vedranno un incremento degli importi nelle prossime buste paga. Dopo la firma definitiva avvenuta lo scorso 23 dicembre presso l’Aran, il sistema NoiPA ha avviato l’ adeguamento degli stipendi, per riconoscere sia gli aumenti strutturali sia di una somma una tantum. Bonus una tantum con lo stipendio di febbraio. Il pagamento più immediato sarà visibile nel cedolino di febbraio e corrisponde all ’importo una tantum previsto dall’articolo 16 del Ccnl. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

