In Italia 85 femminicidi in 10 mesi | a scuola s’intensifica l’educazione al rispetto e alle relazioni Il 90% degli istituti ha attivato i corsi

Tra gennaio e ottobre 2025, in Italia, sono stati registrati 85 femminicidi. Per contrastare questo fenomeno, il sistema scolastico ha intensificato l’educazione al rispetto e alle relazioni, con il 90% degli istituti che ha attivato corsi specifici. Questa iniziativa mira a sensibilizzare le nuove generazioni e a promuovere comportamenti più consapevoli e rispettosi.

Tra gennaio e ottobre 2025, in Italia, 85 donne sono state uccise in contesti di violenza volontaria. I dati arrivano dal 12° Rapporto Eures e confermano una tendenza già nota: la maggior parte dei femminicidi avviene in ambito familiare o relazionale, e l'autore è quasi sempre il partner o l'ex. 85 femminicidi in 10 mesi in Italia; Femminicidi: 85 vittime in 10 mesi, allarme al Nord. 85 femminicidi in 10 mesi 2025: Eures allarme Nord, Lombardia prima.

85 femminicidi in 10 mesi in Italia - Dal 2025 che sta per finire arriva un quadro statistico inquietante: tra il 1° gennaio e il 20 ottobre le donne vittime di omicidio volontario sono state 85, secondo il 12° Rapporto Eures.

In Italia i femminicidi sono in calo - noto che anche tu sei rimasto intrappolato nella favola nera secondo cui in Italia ci sarebbe una strage quotidiana di donne, come se vivessimo in un Paese infestato da maschi indemoniati pronti a ... ilgiornale.it

Italia Due. . CRONACA. FEMMINICIDIO CAVA: DI DOMENICO IN CURA ALL’ASL - facebook.com facebook

