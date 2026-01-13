Sicurezza sul lavoro | borsa di studio AIESiL da 500 euro per studenti degli Istituti Tecnici Candidature entro il 31 gennaio
L'Associazione Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (AIESiL) offre una borsa di studio di 500 euro per studenti degli Istituti Tecnici, dedicata all’anno scolastico 2025/2026. La candidatura è aperta fino al 31 gennaio. Questa iniziativa mira a sostenere gli studenti del quinto anno interessati ai temi della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, favorendo un percorso di formazione e consapevolezza in questi settori.
Anche per l’anno scolastico 20252026, l’Associazione Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (AIESiL) promuove una borsa di studio riservata agli studenti del quinto anno degli Istituti Tecnici. In palio, 500 euro per la migliore tesina sulla cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
