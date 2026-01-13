Sicurezza sul lavoro | borsa di studio AIESiL da 500 euro per studenti degli Istituti Tecnici Candidature entro il 31 gennaio

L'Associazione Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (AIESiL) offre una borsa di studio di 500 euro per studenti degli Istituti Tecnici, dedicata all’anno scolastico 2025/2026. La candidatura è aperta fino al 31 gennaio. Questa iniziativa mira a sostenere gli studenti del quinto anno interessati ai temi della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, favorendo un percorso di formazione e consapevolezza in questi settori.

Ok al decreto sicurezza sul lavoro. Borse di studio ai figli delle vittime - Borse di studio per gli orfani di vittime di incidenti sul lavoro fino a 7mila euro, adozione del badge digitale di cantiere per tutte le imprese in appalto e subappalto, una tessera di riconoscimento ... quotidiano.net

Formazione, borse di studio agli studenti e inserimento lavorativo: le novità del decreto Salute e Sicurezza - Novità in arrivo con l’approvazione in prima lettura da parte del Senato del decreto Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. ipsoa.it

#Sicurezza nei cantieri: #digitalizzazione e #innovazione le nuove parole d'ordine per la #sicurezza sul #lavoro nel settore delle #costruzioni e dell' #ediliziasostenibile. Il contributo di @Harpaceas x.com

Il sottosegretario esprime cordoglio, impegnati sulla sicurezza sul lavoro - facebook.com facebook

