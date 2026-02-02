Tutti i poliziotti sono un bersaglio le scritte apparse sui muri di una scuola di Milano

Sono apparse scritte contro la polizia sui muri di una scuola in zona Ortica, a Milano. La denuncia arriva dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Francesco Rocca, che ha segnalato il fatto. Le scritte, con frasi come

"Colpirne uno per fargli male". E ancora, "Lo sbirro non è tuo amico". Questi i messaggi lasciati in zona Ortica. La denuncia del Consigliere comunale Scritte contro la polizia apparse sui muri di una scuola in zona Ortica a Milano. La denuncia arriva dal Consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Francesco Rocca. Sui muri sono apparsi slogan come ‘All cops are targets’ (tutti i poliziotti sono bersagli), ‘Colpirne uno per fargli male’ e ‘Lo sbirro non è un tuo amico’. Scritte apparse “all'indomani delle violenze dei militanti anarco-comunisti a Torino, nei confronti degli agenti di Polizia, sono gravissimi e inaccettabili”, aggiunge Rocca.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Tutti i poliziotti sono un bersaglio, le scritte apparse sui muri di una scuola di MilanoColpirne uno per fargli male. E ancora, Lo sbirro non è tuo amico. Questi i messaggi lasciati in zona Ortica. La denuncia del Consigliere comunale ... milanotoday.it

Torino, Meloni dai poliziotti feriti: Non una protesta ma un tentato omicidioUna violenza cieca ed eversiva quella vista a Torino. Ora sarò chiara. Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati. Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che ... msn.com

Un forte abbraccio al poliziotto e a tutti i poliziotti impegnati per garantire la nostra sicurezza e un'augurio di una pronta guarigione e ci auguriamo che i responsabili vengano trovati e condannati facebook