Capodanno con un tuffo negli anni 2000

San Marino celebra il nuovo anno con un evento speciale dedicato agli anni 2000. Come da tradizione, il capodanno si svolgerà sotto le stelle di piazza Sant’Agata, offrendo un’occasione per rivivere quel periodo e accogliere il 2026 con un’atmosfera semplice e autentica. Un momento di condivisione e ricordo che rinnova l’appuntamento annuale con la comunità locale e i visitatori.

San Marino farà un tuffo nel passato per dare il benvenuto al 2026. E lo farà ancora una volta, come ormai da tradizione, sotto le stelle di piazza Sant’Agata. Che questa sera si animerà con 2000 che stories!, la grande festa di Capodanno con musica e spettacolo. La serata sarà animata da dj set, performance live e intrattenimento. Le hit più iconiche degli anni 2000, con il dj Simone Dei Tos, coinvolgeranno tutti in un grande dance-floor a cielo aperto. La festa sarà accompagnata dalla voce di Alice Danese. Ma anche da ballerini in costume, mascotte a tema e show visivi che completeranno un’esperienza speciale che celebrerà i suoni di un’epoca molto amata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capodanno con un tuffo negli anni 2000 Leggi anche: Flashdance-Il Musical, un tuffo negli anni '80 con musica ed emozioni Leggi anche: Capodanno 2026 in piazza a Vasto con gli Lpdm e la dance anni ’90 e 2000 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Capodanno con un tuffo negli anni 2000; Tuffo di Capodanno 2026: a un passo il record assoluto di iscritti; Viareggio, Croce Verde contro Vannacci per il tuffo di Capodanno: «Evento benefico per noi, no alle strumentalizzazioni. E quel braccio alzato...»; Tuffo di Natale, a San Jacopo e all'Accademia tutti in acqua per il tradizionale bagno del 25 dicembre. FOTO. Capodanno con un tuffo negli anni 2000 - San Marino dà il benvenuto al 2026 in piazza Sant’Agata: una discoteca sotto le stelle con dj, vocalist, bollicine e panettone ... ilrestodelcarlino.it

Il tuffo di Capodanno a Toscolano Maderno compie 20 anni - Il rito del primo bagno dell’anno conquista sempre più temerari: al Lido Azzurro appuntamento l’1 gennaio per la ventesima edizione ... giornaledibrescia.it

Tuffo di Capodanno, tutto pronto per l’edizione numero 27 - Il tuffo di Capodanno di Crotone si prepara a inaugurare il nuovo anno con un rito collettivo ormai entrato nel cuore della c ... ilcrotonese.it

CAPODANNO CON I FUOCHI DELLA MEZZANOTTE IN BACINO SAN MARCO | 29/12/2025

Il TUFFO DI CAPODANNO a Brindisi sta per battere un nuovo record! Con 480 iscritti già confermati, manca pochissimo per superare il SUPER RECORD del 2025. Partecipanti da Regno Unito, Svizzera, Austria, Stati Uniti e persino dal Cairo! Famiglie, t - facebook.com facebook

Follonica: tutti in mare per il tradizionale tuffo di Capodanno. Ecco come partecipare - Il Giunco x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.